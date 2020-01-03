https://static.news.ru/photo/c366fbba-2e0f-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки готовы к упреждающим действиям против Ирана, если Белый дом почувствует опасность для своих войск в регионе, считает глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон готов защищать свои интересы, а также благополучие граждан США и союзников на Ближнем Востоке. Кроме того, руководитель государства Дональд Трамп будет сдерживать Иран, передаёт телеканал Fox News. Эспер добавил, что иранская сторона пожалеет, если предпримет операции против Белого дома.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.