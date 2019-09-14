ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей в разведке во времена холодной войны.
Согласно документам, размещённым на
Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения, — говорится в одном из документов.
Тренировать птиц планировалось в том числе на Аляске, чтобы они были готовы работать в условиях Крайнего Севера СССР.
Однако планы по внедрению голубей-разведчиков так и не удалось воплотить в жизнь «по ряду технических и других причин».
Как писал News.ru, на Западе считают, что Россия для закрепления военного присутствия в акватории Северного морского пути использует боевых китов. В качестве доказательства там приводят спутниковые фото базы ВМФ в Мурманской области.