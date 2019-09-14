https://static.news.ru/photo/d9b52aa8-d6d6-11e9-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей в разведке во времена холодной войны.

Согласно документам, размещённым на сайте управления, пернатых готовили к выполнению секретных миссий, так как они способны пролететь сотни миль в сложных погодных условиях, чтобы вернуться в свою голубятню.

Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения, — говорится в одном из документов.

Тренировать птиц планировалось в том числе на Аляске, чтобы они были готовы работать в условиях Крайнего Севера СССР.

Однако планы по внедрению голубей-разведчиков так и не удалось воплотить в жизнь «по ряду технических и других причин».

Как писал News.ru, на Западе считают, что Россия для закрепления военного присутствия в акватории Северного морского пути использует боевых китов. В качестве доказательства там приводят спутниковые фото базы ВМФ в Мурманской области.