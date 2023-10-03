США еще пару месяцев смогут обеспечивать Украину помощью Оставшихся у Вашингтона для Киева средств хватит на пару месяцев

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оставшихся у США средств для Украины хватит приблизительно на пару месяцев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Так он ответил на вопрос журналистов о сроках помощи Киеву, если на эти цели не будет выделено новых денег.

Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того, — сказал Кирби.

При этом он заявил, что сроки зависят от ситуации в зоне специальной военной операции, объема предоставляемых пакетов помощи и того, что необходимо Вооруженным силам Украины. По словам Кирби, Белый дом все еще добивается получения финансирования от конгресса.

Ранее он сообщил, что противодействие Москве в конфликте с Киевом позволяет предотвратить более масштабную эскалацию с участием американских военных. Под противодействием политик подразумевал помощь Украине.

Вместе с тем в Белом доме подчеркнули, что Пентагон имеет в распоряжении еще $5,2 млрд для оказания военной помощи Украине. Кроме того, поставка вооружений для ВСУ продолжится в обычном темпе, утонили в администрации Джо Байдена.