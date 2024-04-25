США допустили новые успехи ВС России на Украине Салливан: США не исключают новых успехов России на фронте в ближайшее время

Фото: МО Украины

США допускают, что Россия добьется в ближайшие недели новых территориальных успехов на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что выделение средств на передачу Киеву вооружений является «хорошей новостью для Украины», однако ВСУ «по-прежнему находятся под сильным давлением на поле боя».

Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов, — согласился Салливан.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что новыми поставщиками оружия для ВСУ могут стать арабские страны. Он подчеркнул, что в новых источниках поставок в первую очередь заинтересованы США: из-за риска начала военного конфликта на Тайване Вашингтон стремится сохранить как можно больше боеприпасов.

До этого в Конгрессе США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины, которая позволит президенту США Джо Байдену передавать Киеву оружие без прохождения дополнительных юридических и коммерческих процедур. Первоначальный закон о ленд-лизе был подписан 9 мая 2022 года, срок его действия истек 30 сентября 2023 года. Новый законопроект внес в американский парламент сенатор-республиканец Джон Корнин. Соавторами проекта стали сенаторы-демократы Джинн Шейхин и Крис Кунс, а также республиканец Тим Скотт.