США допустил возможность усиления санкций против России

США рассматривают вариант введения новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, которые приводит РИА Новости, речь об этом шла во время телефонного разговора американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент также это донес сегодня, — сказала Псаки в ходе брифинга для журналистов.

Она отметила, что в плане санкций «всегда можно сделать больше».

Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять, — добавила Псаки.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения.

В свою очередь, ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине.В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.