США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России США требуют экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Конощенка

Фото: SANDER ILVEST/imago-images.de/Global Look Press

Таллин, Эстония

США добиваются экстрадиции из Эстонии гражданина России Вадима Конощенка, которого 27 октября задержали на эстонско-российской границе. Россиянина в США считают сотрудником разведки, однако доказательств этого не приводится в обнародованных материалах суда, сообщает РИА Новости.

Подзащитный Вадим Конощенок был также взят под стражу в Эстонии и пройдет процедуру экстрадиции в США... Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки, — цитирует агентство документ.

Также в документе говорится, что Конощенок называл себя «полковником» ФСБ, имеется фотография мужчины в форме полковника спецслужбы.

Одновременно с ним под стражу в США взяты некие Алексей Брайман, имеющий постоянный вид на жительство, и Вадим Ермоленко, имеющий американское гражданство. Всех троих подозревают в закупках для конечных потребителей в России западной продукции военного и двойного назначения в обход санкций США.

Конощенка задержали, когда он пытался выехать из Эстонии в Россию с грузом из 35 различных типов полупроводников и электронных компонентов. Некоторые из них изготовлены в США и подлежат экспортному регулированию. В прокуратуре считают, что такую продукцию Конощенок получал от Браймана, который мог использовать подставные фирмы и счета, открытые Ермоленко.

Ранее суд в Нью-Йорке обвинил четырех россиян в закупке электроники в обход санкций. Речь идет о продукции военного и двойного назначения, которую российские граждане якобы «покупали и переправляли» в Россию через сеть подставных фирм и счетов в различных странах. Фигурантами дела числятся Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. По версии суда, они действовали с 2017 года.