США добавили в санкционный список одного россиянина и две компании

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

США расширили санкции против России, внеся в список одного россиянина и две компании, базирующиеся в Германии и ОАЭ. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Ограничения вводятся против Юрия Орехова и принадлежащих ему компаний Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.

Согласно документу, компании занималась закупкой военных технологий двойного назначения у американских производителей.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC — NEWS.ru) Министерства финансов США вводит санкции в отношении российской сети, которая занималась закупкой военных и чувствительных [для национальной безопасности] технологий двойного назначения у американских производителей и их поставкой конечным пользователям в РФ, — говорится в сообщении американского министерства.

Ранее США предъявили пяти российским гражданам и двум нефтегрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В частности, речь идет о сыне губернатора Красноярского края Артеме Уссе.