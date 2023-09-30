США до сих пор не пригласили Россию на саммит АТЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия до сих пор не получила официальное приглашение от США на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско, Калифорния, написал в Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Москва ожидает от Вашингтона обеспечения равных возможностей для всех делегаций и соблюдения сроков выдачи виз.

Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона. Администрация США не дает четкого ответа. Фактически уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС. Призываем Белый дом обеспечить равный доступ всех делегаций на форум и своевременную выдачу виз, а также прекратить политизировать работу этой площадки, — заявил Антонов.

Собрание стран АТЭС запланировано на середину ноября и будет проходить в Сан-Франциско. Ожидается, что председателем АТЭС будет Перу. Форум включает в себя 19 стран и две территории. Среди участников есть 12 учредителей, а именно: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в составе АТЭС присутствуют Китай (страна вступила в 1991 году), Мексика и Папуа — Новая Гвинея (присоединились в 1993 году), Чили (присоединилась в 1994 году), а также Россия, Вьетнам и Перу (присоединились в 1998 году). Также участвуют две китайские территории — Гонконг и Тайвань, вступившие в АТЭС в 1991 году.

Вместе с тем в июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты планируют работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По ее словам, Вашингтон в преддверии мероприятия также будет активно сотрудничать с Гонконгом, Китаем и всеми экономиками стран АТЭС.