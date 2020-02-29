https://static.news.ru/photo/fb5c815a-5ab7-11ea-bc88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergio Agazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США без раздумий задействует закон, принятый Конгрессом 70 лет назад, в случае возможной вспышки коронавируса в стране. Документ времён Корейской войны позволяет президенту расширить производство определённой продукции в целях национальной безопасности.

Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, сообщает ТАСС.

Если нам будет нужно, мы задействуем его без колебаний, — заявил чиновник.

Согласно закону, Трамп сможет установить контроль над секторами гражданской экономики и перераспределить основные ресурсы, а также ввести контроль над ценами. Это ускорит выполнение контрактов по производству предметов медицинского назначения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус не так страшен для экономики США, как социализм. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Он высказал своё мнение в ситуации, когда в лидеры предвыборной гонки выбивается сенатор Берни Сандерс, который называет себя «демократическим социалистом».