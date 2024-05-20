США давят на страны G7 по поводу активов России и кредита Украине FT: США склоняют страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Канада и Великобритания встали на сторону Вашингтона, в пользу предоставления Киеву такого кредита начали склоняться Франция, Италия, Германия и Япония, выяснили журналисты.

Союзники Вашингтона по «Большой семерке» начинают более заинтересованно смотреть на план США, — указали авторы публикации.

США хотят выделить Украине около $50 млрд в рамках очередного пакета помощи. По данным FT, этот план должны обсудить на саммите G7 в июне. Выплаты могут начаться уже летом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американские власти намерены использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает на тем, чтобы передать их Украине.

Позже замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин отметил, что представители политических кругов стран Запада начали оценивать все риски, которые может вызвать конфискация российских активов. По его словам, Москва может ответить на изъятие как симметрично, так и асимметрично.