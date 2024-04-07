США дадут советы Израилю перед проведением операции в Рафахе CBS: армия США передаст Израилю опыт в проведении наземных операций

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Американские чиновники намерены поделиться своим опытом по проведению наземных военных операций с израильскими политиками в ходе встречи по ситуации в Рафахе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. По его словам, Вашингтон все еще не поддерживают идею проведения операции в городе.

Мы четко дали понять премьер-министру [Израиля Биньямину Нетаньяху] и его команде, что мы не поддерживаем наземную операцию в Рафахе, что есть другие методы и варианты преследования ХАМАС в Рафахе. <...> Мы надеемся более детально изложить наше видение, представить некоторые альтернативы, вещи из нашего собственного опыта, — заявил он.

Как сообщалось ранее, командование вооруженных сил США и Израиля привели войска в состояние повышенной боевой готовности. По данным американского издания The New York Times, это связано с угрозой атаки со стороны Ирана. Предполагается, что Тегеран нанесет удар в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. В результате обстрела погибли семь военных советников, в том числе генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).