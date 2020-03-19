Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские врачи намерены в использовать гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения болезни, которая вызывается новым коронавирусом.
Средство будут применять в экспериментальном порядке. О результатах исследования сообщат позднее,
Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.
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