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Американская конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард заявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США от Демократической партии США.

Я чувствую, что лучший путь, которому я могла бы следовать в это время, заключается в том, чтобы работать в конгрессе во благо жителей Гавайских островов и всей нашей страны,...