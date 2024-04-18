США будут лицензировать поставки розеток в Россию

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США расширили меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана, включив в перечень подпадающей под ограничения продукции дополнительные наименования. Уточняется, что бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру американского Минторга, включило в соответствующий список фрезерные станки, шарикоподшипники и розетки, передает пресс-служба ведомства.

Поставки всего этого в РФ и другие указанные страны теперь будут лицензироваться властями США. По версии Вашингтона, расширение перечня продукции якобы «повысит эффективность экспортного контроля в отношении России и Ирана за счет дальнейшего ограничения доступа к товарам, обеспечивающим их военный потенциал».

Ранее стало известно, что власти США могут снять наложенный американским лидером Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Указано, что такое решение помогло бы добиться согласования пакета помощи в конгрессе. Приостановка выдачи лицензий не повлияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе, поэтому такой ход может оказаться приемлемым для американской администрации, пояснил источник в Белом доме.

До этого Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором содержится запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Возможны предусмотренные законом исключения, в том числе в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства. Запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. К санкциям присоединилась и Великобритания, информировали в министерстве.