США будут бороться с вхождением частей Украины в состав РФ Белый дом заявил, что США помешают вхождению частей Украины в состав России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США намерены противодействовать, в том числе по линии ООН, вхождению в состав РФ частей Украины. Она добавила, что в качестве ответной меры Вашингтон намерен ввести дополнительные экономические санкции против Москвы. По ее словам, США «мобилизуют противодействие во всем мире», передает ТАСС.

Мы никогда не признаем этих незаконных и нелегитимных попыток аннексии. В ответ мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы наложить дополнительные экономические издержки на Россию. Мы мобилизуем противодействие во всем мире, — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что санкции будут наложены также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил о необходимости расширения антироссийских санкций против физлиц и организаций в рамках нового пакета рестрикций из-за проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов.