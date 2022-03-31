США анонсировали санкции против 120 компаний из России и Белоруссии

США добавит в список экспортного контроля 120 организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга. Компании из этого списка будут лишены свободного доступа к технологиям США без получения специальной лицензии.

В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии, — рассказала Бедингфилд.

Она пояснила, что компании, помещённые в данный список, не смогут получать технологии США без лицензии, в предоставлении которой в большинстве случаев им будет отказано.

Ранее США расширили санкции в отношении РФ. Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями. Помимо этого, казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки.

В перечень попали такие компании, как НИИ молекулярной электроники, ООО Научно-технический центр «Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор» и «Т-Платформы».