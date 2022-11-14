США анонсировали новые санкции против российского ВПК Reuters: глава минфина США Йеллен анонсировала новые санкции против российского ВПК

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США намерены ввести санкции в отношении «транснациональной сети», приобретающей технологии для российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.

США введут новые санкции в отношении транснациональной сети, закупающей технологии для российского военно-промышленного комплекса. <...> Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля, — сказала Йеллен.

Она также добавила, что в новый санкционный список попадут 14 физических и 28 юридических лиц.

Ранее Джанет Йелен рассказала, что Соединенные Штаты не исключают корректировку санкций в отношении России, однако часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине. По ее словам, сохранение рестрикций повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.

При этом Politico писало о том, что официальные лица США опасаются недовольства внутри Европы по санкциям, введенным против России, поскольку в странах ЕС продолжает развиваться кризис. По их мнению, рост расходов в странах ЕС может привести к тому, что европейские лидеры снимут санкции с РФ.

"Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", - заявила Йеллен, слова которой приводит агентство.