«Спровоцировали Россию»: в США схватились за голову из-за «тупости» Украины Макгрегор: США спровоцировали Россию, развязав украинский конфликт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США развязали украинский конфликт в условиях непосильного госдолга, заявил в социальной сети Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, все, чего добился Вашингтон своей проукраинской деятельностью — спровоцировал Россию на ответные шаги.

Наши выплаты по обслуживанию долга составляют более триллиона долларов в год. Это безумие, мы не можем себе этого позволить. Это все на фоне тупости Украины. Мы спровоцировали Россию! — написал полковник.

Также Макгрегор отметил, что Москва никогда не была тем монстром, каким ее рисовали страны Запада. А вот киевские власти действительно виноваты в уничтожении русскоязычного населения Донбасса, подчеркнул аналитик.

К тому же вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, поблекнув на фоне палестино-израильской войны, резюмировал Макгрегор. Он подчеркнул, что внимание и США, и всего мира обращено на Израиль: против него на Ближнем Востоке формируется альянс, который в других обстоятельствах никогда бы не возник.

Ранее полковник заявил, что США с большой долей вероятности примут участие в военном конфликте в Израиле, поскольку в плену у движения ХАМАС находятся американские граждане. Это вынудит Вашингтон активно помогать израильской стороне, подчеркнул эксперт. По его мнению, военная поддержка Израиля также может спровоцировать войну США против Ирана.