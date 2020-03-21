https://static.news.ru/photo/1f519f8e-6bf0-11ea-b6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com

Американские продавцы оружия и боеприпасов сообщили о резком росте продаж своих товаров — их покупатели обеспокоены возможными социальными последствиями эпидемии коронавируса.

Так, за февраль в крупном сетевом магазине Ammo.com выручка выросла на 309% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, а общий объём транзакций подскочил на 222%. Если в январе 2019 года проверку для выдачи права на приобретение оружия в штате Вирджиния прошли 39,3 тысячи человек, в 2020-м за разрешениями обратились 64 тысячи, передаёт ABC.

Хозяин оружейного магазина в Филадельфии Кимбер Зервик рассказал, что граждане беспокоятся из-за возможного роста преступности вследствие коронавируса. По данным ABC, в некоторых штатах полиция снизила активность и сотрудники иногда не выезжают на места менее серьёзных происшествий.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что жители страны должны выполнять рекомендации президента США по борьбе с коронавирусом и не бояться эпидемии заболевания.