Спонсоров Байдена связали с пропалестинскими демонстрантами в США Politico: спонсоры Байдена финансируют участников пропалестинских акций в США

Фото: Official White House/Carlos Fyfe

Джо Байден

Некоторые стоящие за пропалестинскими демонстрациями в США группы получают финансовую помощь от филантропов, которые добиваются переизбрания американского президента Джо Байдена, сообщило издание Politico. Среди них оказались Ник Прицкер, Джордж Сорос, Билл Гейтс и Дэвид Рокфеллер.

Финансирование одного из инициаторов протестных акций в Колумбийском университете осуществлял фонд Tides, который поддерживает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также Джордж Сорос. Фонд братьев Рокфеллер передал Tides $300 тысяч в 2022 году. Другие группы, участвующие в пропалестинских протестах, получают поддержку от фонда, который финансируют Сьюзен и Ник Прицкер — наследники гостиничной империи Hyatt.

Ранее сообщалось, что сотрудники нью-йоркской полиции провели штурм кампуса Колумбийского университета, захваченного студентами. Правоохранители задержали более десятка пропалестинских демонстрантов. Им потребовалось около трех часов, чтобы полностью освободить кампус «Гамильтон-холл» от протестующих. Манифестанты потребовали от руководства университета прекратить инвестиции в проекты в Израиле.