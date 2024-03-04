«Списала на ОРВИ»: американка подхватила простуду и лишилась конечностей Daily Star: жительнице Техаса ампутировали конечности на фоне пневмонии

Фото: Keith Levit/STRKHL/Global Look Press

Учительница Шерри Муди из города Дир-Парк в штате Техас почувствовала симптомы легкой простуды во время поездки с учениками в апреле 2023 года. Спустя несколько дней она оказалась в реанимации со стремительно развившимся сепсисом на фоне пневмонии, сообщает Daily Star.

По данным издания, Шерри слегла с симптомами обычной простуды после поездки. В течение нескольких дней ее состояние заметно ухудшилось, поднялась температура.

Я думала, у меня простуда — спустя несколько дней я потеряла все конечности, они мумифицировались, — приводит издание слова женщины.

В одну из ночей 51-летняя Шерри проснулась из-за того, что ей было тяжело дышать. Тогда она отправилась в больницу, где ей диагностировали пневмонию.

У меня никогда не было такого. Я была очень здоровой, правильно питалась, занималась спортом, — призналась Шерри, добавив, что они вели с мужем здоровый образ жизни.

За короткий промежуток времени состояние женщины ухудшилось настолько, что упало давление и начался сепсис. Известно, что она принимала таблетки от артрита, которые, вероятно, ослабили ее иммунитет.

В итоге пациентку пришлось ввести в искусственную кому. Чтобы спасти ее и «запустить» жизненно важные органы, пришлось ампутировать конечности.

Ранее российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, лишившийся конечностей, рассказал, как восстанавливается после ампутации. Он показал видео, как катается на сноуборде. До этого Костомаров публиковал видеозаписи из реабилитационного центра, где он на протезах ног поднимается через две ступени по лестнице.