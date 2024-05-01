Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может лишиться своей должности. По данным ТАСС, члены Республиканской партии запустили процедуру его отстранения. Отмечается, что авторами инициативы выступили политики Марджори Тейлор-Грин и Томас Мэсси. Рассмотрение ходатайства может состояться уже на следующей неделе, когда члены нижней палаты конгресса соберутся для голосования.
На следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении [Джонсона]. Я абсолютно уверена, что сделаю это, — заявила Тейлор-Грин.
Отмечается, что Джонсон отличался отрицательным отношением к законопроекту о выделении нового пакета помощи Украине. Он требовал от президента США Джо Байдена обратить внимание не на проблемы Киева, а на ситуацию на границе с Мексикой и миграционный кризис.
Однако 18 апреля Джонсон анонсировал выделение Украине $60,84 млрд. Позднее соответствующий законопроект был принят. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Джонсон, считавшийся сторонником кандидата в президенты Дональда Трампа, предал его и решил поддержать Киев. Эксперт считает, что республиканцы при первой же возможности избавятся от него и выберут нового спикера. Депутат Госдумы Алексей Говырин считает, что Джонсон сменил свою позицию из-за того, что в ЦРУ собрали на него компромат.