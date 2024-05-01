Спикеру палаты представителей США грозит отстранение после помощи ВСУ

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майк Джонсон

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может лишиться своей должности. По данным ТАСС, члены Республиканской партии запустили процедуру его отстранения. Отмечается, что авторами инициативы выступили политики Марджори Тейлор-Грин и Томас Мэсси. Рассмотрение ходатайства может состояться уже на следующей неделе, когда члены нижней палаты конгресса соберутся для голосования.

На следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении [Джонсона]. Я абсолютно уверена, что сделаю это, — заявила Тейлор-Грин.

Отмечается, что Джонсон отличался отрицательным отношением к законопроекту о выделении нового пакета помощи Украине. Он требовал от президента США Джо Байдена обратить внимание не на проблемы Киева, а на ситуацию на границе с Мексикой и миграционный кризис.

Однако 18 апреля Джонсон анонсировал выделение Украине $60,84 млрд. Позднее соответствующий законопроект был принят. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Джонсон, считавшийся сторонником кандидата в президенты Дональда Трампа, предал его и решил поддержать Киев. Эксперт считает, что республиканцы при первой же возможности избавятся от него и выберут нового спикера. Депутат Госдумы Алексей Говырин считает, что Джонсон сменил свою позицию из-за того, что в ЦРУ собрали на него компромат.