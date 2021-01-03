Спикером палаты представителей США переизбрали 80-летнюю Пелоси

https://static.news.ru/photo/96d41822-4e10-11eb-8794-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Демократ Нэнси Пелоси переизбрана спикером палаты представителей США. Третью по значимости должность в структуре власти Соединённых Штатов 80-летняя женщина-политик занимает третий раз, впервые это произошло в 2007 году.

Такими оказались результаты голосования в палате представителей, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что перевыборы Пелоси прошли в отсутствие серьёзной оппозиции. Некоторые представители демократов призывали выдвинуть новое поколение лидеров, но их не услышали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый состав Конгресса США, избранный в ноябре, 3 января приступил к работе в условиях, когда контроль над сенатом ещё не принадлежит ни одной из партий. Палата представителей и сенат провели первые сессии, формально новый состав двух палат именуется 117-м конгрессом.