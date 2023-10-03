Спикера Палаты представителей Маккарти решили лишить должности Конгрессмен Гетц подал ходатайство об отстранении спикера Палаты представителей Маккарти

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении спикера нижней палаты американского парламента Кевина Маккарти, сообщает агентство Associated Press. По имеющимся данным, Гетц воспользовался правом «привилегированной резолюции», когда прошение является приоритетным для конгрессменов, а решение по нему принимается в течение двух законодательных дней.

При этом сохраняются меры процедурного характера, позволяющие замедлить или приостановить процесс. Но если голосование по резолюции состоится, для отстранения Маккарти потребуется простое большинство в Палате представителей.

Сам спикер иронично отреагировал на прошение о собственном отстранении. В социальной сети Twitter (X) он написал: «За дело». При этом в интервью телеканалу CBS он выразил уверенность, что сохранит свой пост.

Гетц обвиняет Маккарти во лжи Палате представителей и президенту США Джо Байдену по вопросу продления финансирования правительства. Конгрессмен полагает, что Палате представителей необходимо «новое руководство, которому можно доверять».

Ранее Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, не включающий помощь Украине. В проект документа вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.