Спикер Палаты США Джонсон избегал Зеленского NYT: спикер палаты Джонсон избегал совместных фото с Зеленским в конгрессе

Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Майк Джонсон

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегал позирования на общих фотографиях с Владимиром Зеленским в ходе встречи президента Украины с лидерами американского конгресса, написала газета New York Times. При этом со всеми другими членами «большой четверки» конгресса на Капитолийском холме украинский лидер сфотографировался.

Стоит отметить, что, хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров «большой четверки» (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате — NEWS.ru) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с Зеленским, — сообщил источник издания.

Офис Джонсона впоследствии опубликовал снимок с их личной встречи, однако он был сделан за пределами общей встречи. Далее Зеленский планирует провести аудиенцию у президента США Джо Байдена.

Ранее Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

При этом помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не примет ультимативных требований конгресса в вопросах выделения помощи Украине и принятия мер по охране границы с Мексикой. Глава государства настроен на достижение компромисса с законодателями, подчеркнул Салливан.