Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси призвала контролируемый республиканцами Сенат положить конец вооружённому насилию в стране. По её мнению, сенаторы из конкурирующей партии занимаются «возмутительным препятствованием» этому.
Контролируемый республиканцами Сенат должен прекратить своё возмутительное препятствование и присоединиться к Палате представителей, чтобы положить конец ужасу и кровопролитию, которые в Америке каждый день вызывает насилие с применением огнестрельного оружия. Хватит, значит, хватит, — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на её сайте.
В связи со стрельбой в американском городе Дейтон (штате Огайо) она подчеркнула, что парламентарии не могут позволить, «чтобы ещё одна семья или сообщество страдали от боли и мучений из-за насилия с применением огнестрельного оружия».
Как писал News.ru, в результате инцидента в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. По данным полиции, стрелявшим оказался 21-летний Патрик Крузиус, который перед преступлением опубликовал в Сети манифест с поддержкой новозеландского убийцы-неонациста Брентона Тарранта.