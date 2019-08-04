https://static.news.ru/photo/970ce826-b6f1-11e9-9023-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси призвала контролируемый республиканцами Сенат положить конец вооружённому насилию в стране. По её мнению, сенаторы из конкурирующей партии занимаются «возмутительным препятствованием» этому.

Контролируемый республиканцами Сенат должен прекратить своё возмутительное препятствование и присоединиться к Палате представителей, чтобы положить конец ужасу и кровопролитию, которые в Америке каждый день вызывает насилие с применением огнестрельного оружия. Хватит, значит, хватит, — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на её сайте .

В связи со стрельбой в американском городе Дейтон (штате Огайо) она подчеркнула, что парламентарии не могут позволить, «чтобы ещё одна семья или сообщество страдали от боли и мучений из-за насилия с применением огнестрельного оружия».

Как писал News.ru, в результате инцидента в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. По данным полиции, стрелявшим оказался 21-летний Патрик Крузиус, который перед преступлением опубликовал в Сети манифест с поддержкой новозеландского убийцы-неонациста Брентона Тарранта.

Другой злоумышленник устроил стрельбу в городе Дейтон (штат Огайо), в результате которой погибли 10 человек . Им оказался 24-летний житель города Беллбрук Коннор Беттс. Его сестра и её друг найдены убитыми в автомобиле.

Также стало известно, что ещё один стрелок открыл огонь по людям возле детской площадки в Чикаго. Ранения получили семь человек.