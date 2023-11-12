Спикер Конгресса США предъявил план предотвращения шатдауна В палате представителей предложили финансировать правительство без помощи Киеву

Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Майк Джонсон

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, в котором нет упоминания о финансировании Украины, сообщает The Wall Street Journal. Джонсон показан план менее чем за неделю до возможного шатдауна.

Согласно законопроекту, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, профинансируют в срок до 19 января. Остальным правительственным секторам финансирование поступит до 2 февраля. Ни одна из частей предложенного спикером плана не подразумевает поддержку Израиля или Украины. Палата намерена проголосовать по законопроекту уже 14 ноября.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса». По ее мнению, республиканцам не надо тратить время на политические разногласия, а начать работать, чтобы предотвратить шатдаун.

Ранее сообщалось, что только 41% граждан США поддерживают решение Вашингтона об оказании военной помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения. При этом 35% опрошенных высказались против поддержки Киева, а оставшиеся респонденты не смогли определиться с позицией по данному вопросу. Опрос проводился среди более 1000 американцев с 2 по 4 октября.