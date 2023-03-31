Спикер Конгресса США обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в злоупотреблении властью из-за обвинений Трампу

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении своими полномочиями в связи с сообщениями о предъявлении обвинений бывшему президенту Дональду Трампу. По его словам, занимающий третье место по важности в США Маккарти также утверждает, что Брэгг «нанес необратимый ущерб» стране и использовал «священную систему правосудия» в качестве инструмента для атаки.

Палата представителей привлечет к ответственности Элвина Брэгга за его беспрецедентное злоупотребление властью, — написал Маккарти.

Ранее Трамп обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что тот «делает грязную работу» в интересах президента США Джо Байдена, вместо того чтобы бороться с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке. Эти обвинения подчеркивают напряженные отношения между Трампом и действующим администрацией.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.