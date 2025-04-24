В США рассказали о реакции Трампа на необычный подарок Путина Spectator: Трампу понравился подарок Путина в виде портрета

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп

Картина с изображением американского президента Дональда Трампа, подаренная Владимиром Путиным, способна повлиять на урегулирование украинского конфликта, заявил в статье для The Spectator журналист Александр Ларман. Издание отмечает, что Трамп высоко оценил полученный портрет и выразил искреннюю признательность. Ларман описывает подарок как «необычное и яркое произведение». По его мнению, картина может помочь сблизить позиции российского и американского лидеров.

Она может оказаться гораздо более значимой, чем любое другое произведение искусства, созданное в этом десятилетии, — отмечает журналист.

Ранее немецкие журналисты проанализировали причины особого интереса Дональда Трампа к России. Сообщается, что Украина, в отличие от Российской Федерации, не обладает существенными рычагами влияния для переговорного процесса с главой Белого дома. Также на ситуацию влияют и особые отношения Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Журналист Ульрих Райтц сравнил мирный план президента США по урегулированию украинского кризиса с разделом нацистской Германии после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что сходство с этим историческим событием прослеживается очень хорошо.