США расследуют случаи энергетических атак на чиновников

https://static.news.ru/photo/b184c1c2-a90e-11eb-8090-96000091f725_660.jpg Фото: FBI – Federal Bureau of Investigation/facebook.com

Власти Соединённых Штатов расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за границей. Подозревают в этом Россию и Китай, однако никаких доказательств тому нет, передаёт CNN.

В ноябре 2020 года около резиденции американского президента рядом с Белым домом один из чиновников почувствовал тошноту. Другой эпизод был зафиксирован в 2019 году, тогда у сотрудника американской администрации были похожие симптомы, но он гулял в штате Вирджиния, который граничит с Вашингтоном.

В Пентагоне и спецслужбах вызывает тревогу, что подобное произошло рядом с Белым домом. Рассматривается возможность атак на чиновников, которые были осуществлены за пределами США.

Издание Politico сообщило , что американские военные в Сирии могли попасть под воздействие «направленной энергии». У них появились «симптомы гриппа». Атакой «направленной энергии» журналисты называют воздействие высококонцентрированной электромагнитной энергии с помощью мощных радиочастотных или микроволновых устройств. Она может влиять на работу оборудования, а также причинять людям боль.

В Пентагоне затруднились обвинить кого-то в причастности к такой атаке, поскольку симптомы такого воздействия часто могут быть вызваны самыми обычными проблемами со здоровьем. Так, один из американских военных жаловался на воздействие «направленной энергией», а потом выяснилось, что у него обычное пищевое отравление.

Вместе с тем в Пентагоне не исключают, что Россия могла быть причастна к этой атаке. Источники издания затруднились объяснить причину таких доводов. Не приводится никаких фактов, подтверждающих наличие «руки Москвы» в этих происшествиях.

Ранее американский журналист Гленн Гринвальд рассказал, что в США процветает так называемая шпиономания. Любого человека, сомневающегося в российской угрозе, тут же причисляют к «агентам Кремля». По его словам, чтобы получить такой ярлык, достаточно высказывать противоположную точку зрения по вопросу российской угрозы.