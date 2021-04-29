США расследуют случаи энергетических атак на чиновников

Власти Соединённых Штатов расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за границей. Подозревают в этом Россию и Китай, однако никаких доказательств тому нет, передаёт CNN.
В ноябре 2020 года около резиденции американского президента рядом с Белым домом один из чиновников почувствовал тошноту. Другой эпизод был зафиксирован в 2019 году, тогда у сотрудника американской администрации были похожие симптомы, но он гулял в штате Вирджиния, который граничит с Вашингтоном.
В Пентагоне и спецслужбах
Издание Politico
В Пентагоне затруднились обвинить кого-то в причастности к такой атаке, поскольку симптомы такого воздействия часто могут быть вызваны самыми обычными проблемами со здоровьем. Так, один из американских военных жаловался на воздействие «направленной энергией», а потом выяснилось, что у него обычное пищевое отравление.
Вместе с тем в Пентагоне не исключают, что Россия могла быть причастна к этой атаке. Источники издания затруднились объяснить причину таких доводов. Не приводится никаких фактов, подтверждающих наличие «руки Москвы» в этих происшествиях.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд рассказал, что в США процветает так называемая шпиономания. Любого человека, сомневающегося в российской угрозе, тут же причисляют к «агентам Кремля». По его словам, чтобы получить такой ярлык, достаточно высказывать противоположную точку зрения по вопросу российской угрозы.