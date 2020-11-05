Спецпрокурор США начал расследование предвыборной кампании Трампа

Член Палаты представителей США, демократ Билл Паскрелл заявил, что офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании.
Запрос с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча в независимый федеральный орган ранее направил сам Паскрелл. Согласно документу от 1939 года госслужащим, за исключением президента и вице-президента, запрещено выступать с публичными политическими заявлениями.
О начале расследования
Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 ноября американцы выбирали президента. Из-за коронавируса около 100 миллионов человек впервые проголосовали досрочно. Учитывая это, а также хитрую систему американских выборов, подсчёт голосов сильно затянулся. Что происходит в США прямо сейчас и кто же всё-таки победил рассказывается в материале NEWS.ru.