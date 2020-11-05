Спецпрокурор США начал расследование предвыборной кампании Трампа

https://static.news.ru/photo/40b37666-1fcd-11eb-a280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Член Палаты представителей США, демократ Билл Паскрелл заявил, что офис спецпрокурора начал расследование использования штабом Дональда Трампа Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании.

Запрос с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча в независимый федеральный орган ранее направил сам Паскрелл. Согласно документу от 1939 года госслужащим, за исключением президента и вице-президента, запрещено выступать с публичными политическими заявлениями.

О начале расследования сообщает Reuters. Агентство отмечает, что офис спецпрокурора проверит, действительно ли Белый дом использовался в качестве штаба в день выборов и места для вечеринки.

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