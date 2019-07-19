https://static.news.ru/photo/6f1356ca-abd9-11e9-b543-fa163e074e61_1024.jpg Джеймс Джеффри Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудит с властями Турции ситуацию вокруг САР. Для этого он прибыл в Анкару по приглашению турецкого правительства.

Встречи состоятся 22-23 июля 2019 года. В рамках переговоров стороны коснутся, в том числе, выполнения резолюции 2254 СБ ООН по урегулированию сирийского конфликта, а также борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400. Некоторое время назад глава государства сказал своим советникам, что не хотел бы вводить ограничения.