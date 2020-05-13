Спецпредставитель США по САР: Россия успешна в военном смысле в Сирии

https://static.news.ru/photo/adf0f36a-94b9-11ea-a318-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Джеффри Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал военные успехи России в САР. Он сообщил, что даже ограниченное участие в сирийском конфликте позволяет российской стороне достичь больших успехов.

Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев, — привели слова Джеймса Джеффри РИА Новости.

Он добавил, что основные задачи России в Сирии — это поддержание военных баз и защита национальных экономических инвестиций. Джеймс Джеффри отметил, что российская сторона недовольна президентом САР, однако «не видит альтернативы».

Ранее NEWS.ru писал, что канал связи между американскими и русскими военными в Сирии продолжает работать в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.