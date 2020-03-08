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Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.

Лишь Саудовская Аравия и, возможно, некоторые российские компании смогут получать прибыль при нефти дешевле $30 за баррель. Добыча сланцевого топлива в США становится выгодной только при $45–50, отметил Бейкер в...