Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри встретится с представителями стран Североатлантического альянса, чтобы обсудить возможность поддержки Турции в Идлибе.
Джеффри встретится с союзниками, чтобы обсудить последствия кризиса в Идлибе для НАТО, а также пути оказания поддержки Турции в связи с её обеспокоенностью вопросами безопасности, — цитирует ТАСС заявление Госдепартамента США.
Встреча пройдёт 10 марта в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.
Как писал NEWS.ru, столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда турецкий и российский президенты объявили о прекращении огня. Россия поддерживает сирийское правительство Башара Асада, и турецкое наступление в Идлибе прервалось благодаря в том числе вводу российской военной полиции в стратегически важный город Серакиб.
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