США

Спецпредставитель по контролю над вооружением назначен в США

00:06, 11 апреля 2020
Маршалл Биллингсли Маршалл Биллингсли Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя США по контролю над вооружением помощника министра финансов. Только что учреждённый пост занял Маршалл Биллингсли.

Работать Биллингсли будет в структуре Госдепа. В министерстве финансов новый спецпредставитель занимался вопросами по борьбе с финансированием терроризма, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце 2019 года администрация президента Соединённых Штатов начала поиски кандидата на должность спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако они пока не увенчались успехом.

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