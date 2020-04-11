Спецпредставитель по контролю над вооружением назначен в США

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Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден.

Однако ситуация улучшается, передаёт ТАСС. Многое зависит от ситуации в Нью-Йорке, отметила она. Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как...