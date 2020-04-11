Спецпредставитель по контролю над вооружением назначен в США

Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя США по контролю над вооружением помощника министра финансов. Только что учреждённый пост занял Маршалл Биллингсли.
Работать Биллингсли будет в структуре Госдепа. В министерстве финансов новый спецпредставитель занимался вопросами по борьбе с финансированием терроризма,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце 2019 года администрация президента Соединённых Штатов начала поиски кандидата на должность спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако они пока не увенчались успехом.
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