SpaceX запустила за день две ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX запустила за день две ракеты-носителя Falcon 9 с разницей в 14 часов

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с разницей в 14 часов с западного и восточного побережий США. Оба запуска прошли успешно, сообщили в компании.

Ракета-носитель Falcon 9, стартовав с космодрома Ванденберг в Калифорнии с миссией Transporter-8 в 17:35 по времени Восточного побережья США, вывела на орбиту 72 коммерческих малых спутника. Все они оказались на низкой околоземной орбите.

С космодрома на мысе Канаверал компания также запустила многоразовую ракету Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников Starlink. На орбиту доставлены 52 аппарата.

Компания SpaceX старается максимально сократить время между космическими запусками. У нее в планах значится в 2023 году более 100 космических стартов. Прежде самый короткий промежуток между двумя стартами составлял четыре часа.