SpaceX запустила ракету для нужд американской разведки

Фото: Joshua Conti/Us Space/Global Look Press

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, трансляция велась в соцсети Х. Отмечается, что запуск был проведен с базы ВВС Соединенных Штатов в Калифорнии.

За последнее время США запустили уже три ракеты для нужд разведки. При этом деятельность НУВКР полностью засекречена, параметры аппаратов и их технологические характеристики не раскрываются.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил американского миллиардера и главу Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска с советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым и другими первопроходцами. По словам главы государства, такие люди появляются нечасто.

Компания SpaceX ранее установила абсолютный рекорд, совершив успешную 27-ю посадку первой ступени ракеты Falcon 9 после запуска. Ракета с серийным номером B1067 стартовала 14 апреля с 27 спутниками Starlink и в очередной раз благополучно вернулась на Землю.

До этого SpaceX потеряла связь с прототипом космического корабля Starship во время восьмых испытаний. Спустя 10 минут после старта с полигона Бока-Чика в Техасе телеметрия перестала поступать — перед этим фиксировались проблемы с двигателями и ориентацией аппарата.