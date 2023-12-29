SpaceX запустила на орбиту беспилотный космоплан X-37B с секретной миссией SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с беспилотным военным космопланом X-37B

Фото: Aubrey Gemignani/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX в Twitter (X). Запуск осуществлялся на мысе Канаверал во Флориде со стартового комплекса 39А.

Старт был произведен в четверг в 20:07 по времени Восточного побережья США (в пятницу 04:07 мск). При этом конкретные задачи полета X-37B не называются — это строго засекреченная информация. Отмечается лишь факт проведения «широкого спектра испытаний и экспериментов».

В то же время в Космических силах заявили о том, что испытания подразумевают работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями отслеживания обстановки в космосе и исследование радиационного воздействия на материалы.

Ранее SpaceX вывела на орбиту 23 мини-спутника для орбитальной группировки системы Starlink. Доставка устройств в космическое пространство была осуществлена при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Спутники попали на орбиту примерно через час после запуска.

Также сообщалось о возможном уничтожении Россией спутников Starlink на орбите, которые помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары. Такое мнение опубликовали журналисты издания Telegraph, ссылаясь на данные экспертов. По их мнению, коммерческие спутники в космосе противоречат Женевской конвенции и могут стать законной целью.