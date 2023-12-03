SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink SpaceX: ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Фото: Space X/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета SpaceX Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 23 мини-спутника для орбитальной группировки системы Starlink, сообщила компания SpaceX на странице в соцсети Twitter (X). Запуск ракеты был осуществлен с базы Космических войск США на мысе Канаверал во Флориде в 07:00 мск.

Спутники были выведены на орбиту примерно через час после старта ракеты. Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась в шестой раз, после отделения от ракеты-носителя приземлились на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Это уже 58-й запуск в рамках проекта Starlink с начала 2023 года и 127-й с мая 2019-го. Всего SpaceX вывела на орбиту уже более 5,4 тысячи спутников, часть из них вышла из строя. Сейчас на орбите находятся более 5,1 тысячи аппаратов в рабочем состоянии.

В ноябре основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет-бизнес Starlink достиг безубыточных финансовых потоков. Американский предприниматель подчеркнул, что на долю Starlink приходится большинство спутников, которые были запущены с Земли за всю историю освоения космоса.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на экспертов писало, что спутники Starlink на орбите потенциально могут стать целью для ВС России, поскольку Вооруженные силы Украины используют интернет-систему для нанесения ударов. В частности, по мнению специалистов, спутники Starlink помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам.