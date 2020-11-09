SpaceX рассказала о подготовке четверых астронавтов к полёту на МКС

https://static.news.ru/photo/248d7300-2285-11eb-945e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Linn/Eibner-Pressefoto via www.i/Global Look Press

Четверо астронавтов прибыли в Космический центр Кеннеди во Флориде для подготовки к полёту на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon 1.

Экипажем корабля станут трое американских астронавтов: Виктор Гловер, Макл Хопкинс и Шеннон Уокер, а также японец Соичи Ногучи. Они проведут на орбите Земли шесть месяцев, пишет «Ридус».

В случае если миссия по доставке астронавтов на МКС с помощью Crew Dragon 1 окажется успешной, SpaceX начнёт регулярно отправлять экипаж МКС на своих ракетах.

Каждый полёт — это испытание, поэтому была проделана большая работа. Мы сделаем всё возможное, чтобы безопасно и на регулярной основе доставлять астронавтов на МКС, — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Старт Crew Dragon 1 к МКС запланирован на вечер 14 ноября. Новая капсула Dragon получила название Resilience («Стойкость»).

В конце мая 2020 года астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен совершили первый рейс на Crew Dragon 1 до МКС.

Ранее NEWS.ru писал, что российская частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» заключила с Роскосмосом договор о строительстве космического корабля, который должен стать конкурентом американскому грузовику Dragon от SpaceX.