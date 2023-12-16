Создатель популярных видеоигр выплатит $50 млн за дискриминацию женщин Компания — разработчик Call of Duty выплатит $50 млн за дискриминацию женщин

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Американская компания Activision Blizzard, которая является разработчиком таких видеоигр, как Call of Duty, World of Warcraft и Diablo, выплатит $50 млн для урегулирования иска о дискриминации женщин, сообщает Reuters. Производителя видеоигр обвиняли в дискриминации сотрудниц, отказе им в продвижении по карьерной лестнице и недоплате денежных средств.

Как передает издание, иск, в котором утверждалось, что Activision Blizzard придерживается культуры сексуальных домогательств, подал департамент гражданских прав Калифорнии. Расследование дела продолжалось на протяжении двух лет.

После скандала с домогательствами глава Activision Blizzard Аллен Брэк покинул свой пост. Новое руководство компании сообщало, что намерено сделать организацию «самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и происхождения».

Ранее компанию Роберта Де Ниро Canal Productions обязали выплатить $1,2 млн бывшей ассистентке актера за дискриминацию по половому признаку и создание «токсичных условий труда». Суд постановил, что Де Ниро не несет ответственности за преступление. На заседании он присутствовал в качестве свидетеля.