Советники Байдена будут работать над планом борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5d189ddc-21ed-11eb-8c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seaman Luke Cunningham/Global Look Press

Руководителями американской группы экспертов, которая работает над планом по борьбе с пандемией коронавируса, станут бывший главный санитарный врач США Вивека Мерти и бывший глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Дэвида Кесслера. Такое решение планирует принять демократ Джо Байден, который, вероятно, выиграл выборы президента страны.

Группа начнёт работать уже 9 ноября, рассказала представитель избирательного штаба политика.

Ей (группой. — NEWS.ru) будут руководить Вивек Мерти и Дэвид Кесслер. Они выступали в роли советников его штаба с момента появления вируса в марте, — передаёт NBC.

Байден полным ходом готовится к занятию высшего государственного поста, несмотря на то что действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис формируют группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с государственными ведомствами в процессе передачи власти. В эту группу могут войти до 300 человек.

Кроме того, штаб Байдена обновил сайт, посвящённый передаче власти президентской администрации с демократом во главе. Теперь на странице указано, какие направления Байден считает приоритетными в своей политике. Речь идёт о борьбе с расизмом, экономическом восстановлении, решении экологических проблем и замедлении распространения коронавируса. Также штаб бывшего вице-президента создал учётную запись в Twitter, посвящённую передаче власти.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как передавал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.