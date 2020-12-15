Советник Трампа прервал зарубежную поездку из-за кибератак на США

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Хакерские атаки на ряд госучреждений США не на шутку встревожили Белый дом. Как сообщает Bloomberg, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в связи с этой ситуацией прервал дипломатическую поездку в Европу и вернулся в Вашингтон.

Посол О’Брайен возвращается в связи с инцидентом со взломами. Он ночью проведёт заседание Совета национальной безопасности (СНБ), а утром созовёт межведомственную встречу на высоком уровне, — пояснил представитель СНБ Джон Уллиот.

Изначально О’Брайен рассчитывал вернуться в США в субботу — до этого времени он намеревался посетить ряд европейских стран. Однако он успел побывать только в Израиле и во Франции, а вот визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию ему пришлось отменить.

Источник напоминает, что группа хакеров атаковала Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Белый дом убеждён, что за кибератаками стоит Россия, однако никаких доказательств этому не приводится.

Обвинения в адрес России в связи с кибератаками на американские серверы прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отверг эти нападки и напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. В США, однако, эта инициатива отклика не получила.

Ранее NEWS.ru писал, что Штаты в течение нескольких месяцев не замечали, что базы данных ряда компаний и правительственных учреждений взломаны. Хакеры в течение почти девяти месяцев шпионили за американскими организациями и правительственными учреждениями.