Советник Трампа по нацбезопасности О'Брайен заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e2706d36-d00b-11ea-bd2b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Роберт О'Брайен Фото: Zuma/ТАСС

Медики подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у советника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Чиновник мог заразиться COVID-19 на семейном мероприятии. Сейчас он находится в изоляции и работает из дома, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее инфицирование коронавирусной инфекцией подтвердили у сотрудника Секретной службы США. За последние три недели с того момента, как диагноз был подтверждён, работник не контактировал с кем-либо из своих сослуживцев или лиц, находящихся под защитой Секретной службы.

По последним данным в мире более 16,4 млн человек заразились коронавирусом, свыше 653 тысяч умерли, более 10 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных. На первом месте — США (более 4,3 млн заболевших), на втором — Бразилия (более 2,4 млн заболевших), на третьем — Индия (более 1,4 млн заболевших), писал NEWS.ru.