Советник Трампа опроверг сообщения о призывах семьи признать провал

https://static.news.ru/photo/58ef6d36-220f-11eb-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Бэррон, Дональд и Мелания Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Советник предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что родственники главы государства призвали его признать поражение на выборах. Телеканал CNN до этого момента выступил с заявлением, что зять главы государства Джаред Кушнер якобы предлагал тестю согласиться с победой Байдена на выборах.

Такие же сведения касались якобы и супруги президента Мелании Трамп.

Это неправда. Учитывая неопределённые итоги выборов в ряде штатов, серьёзные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других, Джаред посоветовал президенту Дональду Трампу задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности голосования, — отмечает Джейсон Миллер в Twitter.

Миллер также добавил, что история про первую леди также является фальшивой.

Подсчёт голосов продолжается до сих пор, но ведущие американские СМИ уже прогнозируют победу Джо Байдена. Сам демократ уже уверенно заявил о своей победе, хотя Трамп не признаёт поражение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму демократу Джо Байдену, который, вероятно, будет следующим президентом Соединённых Штатов. Он поздравил американского политика с победой на выборах главы государства.