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Представители администрации президента США Дональда Трампа предупредили Ирак о возможной потере доступа к счёту правительства в Центральном банке страны.

Ограничения могут вступить в силу, если Ирак примет решение об изгнании американских войск со своей территории. Они могут расшатать и без того хрупкую экономику страны, подчёркивают в Госдепе, передаёт The...