Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен считает, что Иран более склонен к диалогу с Соединёнными Штатами после операции США по устранению генерала Касема Сулеймани.
Я думаю, что шансы сесть с иранцами и договориться о сделке значительно улучшились, потому что Сулеймани вне игры, — цитирует О'Брайена издание Axios.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, говоря о причинах ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил, что он планировал атаки на четыре американских посольства.
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