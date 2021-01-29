Советник Байдена ждёт сложностей в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/01749c52-625b-11eb-ac9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отношения Вашингтона с Москвой при новой администрации Белого дома будут сложными, заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что у нового американского лидера нет иллюзий по поводу России.

Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишён иллюзий, жёстко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям, — сказал он в ходе вебинара вашингтонского Института мира.

Среди угроз он перечислил отравление и арест политика Алексея Навального, вмешательство в американские выборы, награды за головы солдат США в Афганистане, передаёт РИА Новости.

США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтём необходимым, — заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поговорили по телефону. В Белом доме сообщили, что политики обсуждали арест политика Алексея Навального, хотя в пресс-релизе Кремля этой информации не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже подтвердил, что эта тема обсуждалась и глава РФ «дал необходимые разъяснения».

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во время телефонного разговора с Путиным Байден «не сдерживался». По её словам, он не стал в ходе беседы скрывать свои опасения и когда речь зашла об опасениях относительно действий российского лидера, глава американского государства говорил абсолютно откровенно. В том числе он потребовал освободить Навального, писал NEWS.ru.