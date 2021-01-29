Советник Байдена посчитал странным процесс передачи власти от Трампа

Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что процесс передачи властных полномочий от администрации Дональда Трампа команде Джо Байдена сопровождался сложностями.
В ходе онлайн-конференции вашингтонского экспертного Института мира Салливан отметил, что передача власти была «странной и в каком-то смысле турбулентной». Как
Бывший глава государства Дональд Трамп практически до самой инаугурации Байдена отказывался признавать своё поражение на выборах и обвинял демократов в фальсификации итогов голосования.
Экс-президент отказался присутствовать на официальной церемонии вступления в должность своего преемника, что произошло впервые за 150 лет. Штаб Байдена, в свою очередь, говорил о помехах в процессе передачи полномочий между министерствами и ведомствами, которые создавали соратники Трампа.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Сенате Конгресса США сохранится совместное управление республиканцев и демократов. Представители двух главных партий страны смогли достичь соглашения по этому вопросу.