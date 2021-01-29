Советник Байдена посчитал странным процесс передачи власти от Трампа

https://static.news.ru/photo/42fcc514-6260-11eb-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Global Look Press

Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что процесс передачи властных полномочий от администрации Дональда Трампа команде Джо Байдена сопровождался сложностями.

В ходе онлайн-конференции вашингтонского экспертного Института мира Салливан отметил, что передача власти была «странной и в каком-то смысле турбулентной». Как передаёт РИА Новости, советник президента США при этом поблагодарил Роберта О'Брайена, своего предшественника на посту. Салливан отметил, что экс-советник помогал ему во всех начинаниях.

Бывший глава государства Дональд Трамп практически до самой инаугурации Байдена отказывался признавать своё поражение на выборах и обвинял демократов в фальсификации итогов голосования.

Экс-президент отказался присутствовать на официальной церемонии вступления в должность своего преемника, что произошло впервые за 150 лет. Штаб Байдена, в свою очередь, говорил о помехах в процессе передачи полномочий между министерствами и ведомствами, которые создавали соратники Трампа.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Сенате Конгресса США сохранится совместное управление республиканцев и демократов. Представители двух главных партий страны смогли достичь соглашения по этому вопросу.