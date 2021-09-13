Соучредитель Apple объявил о создании собственной космической компании

Соучредитель компании Apple Стив Возняк создал собственную космическую фирму. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Компания Privateer Space запускается, — написал Возняк.

Также он прикрепил к сообщению ссылку на страницу в YouTube, где опубликовано видео о компании. Также на странице сообщается, что компания Privateer Space создана Возняком совместно с инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

По словам Возняка, его компания не будет похожа на уже существующие.

Информацию о своих планах создатели компании намерены представить на технологической конференции, намеченной на 14–17 сентября.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск пригласил внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва посетить американский завод своей космической компании SpaceX.