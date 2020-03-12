https://static.news.ru/photo/49f4a146-6452-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Twitter Inc. решила перевести сотрудников на удалённую работу из-за пандемии коронавируса.

Десять дней назад Twitter порекомендовал своим сотрудникам перейти на режим работы из дома. В данное время на «удалёнку» переведены около 5 тысяч специалистов, говорится в блоге компании.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple последовала примеру Facebook, Amazon, Google и Microsoft и предложила 12 тысячам сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (Калифорния, США) работать из дома из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Такое решение компания приняла по совету правительства округа Санта-Клара. Также местные власти рекомендовали населению избегать мест с большим количеством людей.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.