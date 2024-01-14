Напор американцев заставил силовиков беспокоиться о сотрудниках Белого дома Секретная служба США эвакуировала сотрудников Белого дома во время протестов

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная служба США посчитала необходимым эвакуировать сотрудников Белого дома, которые находились в здании во время пропалестинского протеста граждан, передает Fox News. В ходе митинга граждане повредили ограду, однако все проблемы были оперативно устранены на месте, уточнил телеканал. Куда именно переместили сотрудников, не уточняется.

Проблемы были оперативно устранены на месте группами поддержки Секретной службы США. В целях предосторожности некоторые представители СМИ и сотрудники [Белого дома], находившиеся в непосредственной близости от Пенсильвания-авеню, [где находится официальная резиденция президента США], были временно переведены в другое место на время решения этого вопроса, — говорится в сообщении.

Секретная служба не стала проводить каких-либо арестов, несмотря на напор граждан. По данным СМИ, протестующие не нанесли материальный ущерб самому Белому дому и прилегающим зданиям.

Ранее сообщалось, что жители Пенсильвании встретили президента США Джо Байдена негодующими криками. Обстановка стала напряженной с самого начала: в магазине велосипедов политика обругали, назвав неудачником, и велели «ехать домой». Несколько часов спустя на улицах появились протестующие, выступающие против поддержки Байденом действий Израиля в секторе Газа.